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17:23, 17 июля 2025Россия

В Госдуме пригрозили американскому генералу ядерной доктриной России

Слуцкий пригрозил американскому генералу Донахью ядерной доктриной России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил американскому командующему армией США в Европе и Африке Кристоферу Донахью ядерной доктриной России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Defense News опубликовало материал со словами американского генерала. Донахью заявил, что Калининградская область окружена со всех сторон сторонниками НАТО. Поэтому у Североатлантического альянса есть возможность стереть ее с лица земли за неслыханные сроки.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ», — ответил на публикацию Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что подобные размышления являются планом по развязыванию Третьей мировой войны и глобального противостояния. Депутат также отметил, что НАТО на сегодняшний день представляет угрозу мировой стабильности и безопасности.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов назвал условие применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами России и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.

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