В Ираке произошел разрушительный пожар

INA: В Ираке при пожаре в торговом центре пострадали несколько десятков людей

В торговом центре на востоке Ирака случился пожар, в результате которого пострадали несколько десятков людей, более 60 человек не выжили. Об этом сообщает агентство INA.

«Мой народ, народ Эль-Кута и весь Васит, мы плачем вместе с вами, сыновьями и дочерями нашей провинции. Мы потеряли более 60 человек, среди них были как мужчины, так и женщины с детьми, в результате пожара в злополучном торговом центре», — сообщил губернатор иракской провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи.

В связи с произошедшим он также объявил трехдневный траур, пообещав «найти и призвать к ответственности всех причастных к этой трагедии».

24 июня в окрестностях военной базы Эт-Таджи в Ираке, к северу от Багдада, произошел взрыв. Отмечается, что инцидент стал результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником.