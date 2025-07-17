Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 17 июля 2025Мир

В Ираке произошел разрушительный пожар

INA: В Ираке при пожаре в торговом центре пострадали несколько десятков людей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahmed Saad / Reuters

В торговом центре на востоке Ирака случился пожар, в результате которого пострадали несколько десятков людей, более 60 человек не выжили. Об этом сообщает агентство INA.

«Мой народ, народ Эль-Кута и весь Васит, мы плачем вместе с вами, сыновьями и дочерями нашей провинции. Мы потеряли более 60 человек, среди них были как мужчины, так и женщины с детьми, в результате пожара в злополучном торговом центре», — сообщил губернатор иракской провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи.

В связи с произошедшим он также объявил трехдневный траур, пообещав «найти и призвать к ответственности всех причастных к этой трагедии».

24 июня в окрестностях военной базы Эт-Таджи в Ираке, к северу от Багдада, произошел взрыв. Отмечается, что инцидент стал результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

    «Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

    Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

    Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

    Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

    В Москве началось прощание с режиссером Миттой

    В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

    Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

    Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости