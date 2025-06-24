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04:36, 24 июня 2025Мир

В Ираке произошел взрыв возле военной базы

Al Mayadeen: В окрестностях военной базы Эт-Таджи в Ираке произошел взрыв
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В окрестностях военной базы Эт-Таджи в Ираке, к северу от Багдада, произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы Эт-Таджи к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником», — говорится в сообщении.

Ранее глава США Дональд Трамп в соцсетях написал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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