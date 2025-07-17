Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 17 июля 2025Мир

В Италии объяснили нежелание Трампа передавать Киеву ракеты большой дальности

Орсини: Трамп не верит в победу Киева и не передаст ему ракеты большой дальности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп не передаст Киеву ракеты большой дальности, поскольку не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом написал итальянский профессор и политический аналитик Алессандро Орсини в колонке для газеты Il Fatto Quotidiano.

«Трампа обескураживает большое количество объективных факторов», — отметил эксперт.

По словам Орсини, три года боевых действий истощили европейские запасы вооружений, а экс-президент США Джо Байден опустошил американские склады.

«ЕС поклялся победить в войне с Россией, не располагая для этого необходимыми ресурсами. Разве избыточная самоуверенность и высокомерие не являются ошибкой? (...) Трамп никогда не будет вести войну, которую не может выиграть», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что американский лидер может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Также стало известно, что Трамп якобы рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    В России заявили о начале исполнения данного Путиным Украине обещания

    В Кремле назвали ответ Путина на заявления Трампа

    Раскрыты напугавшие второго пилота действия капитана упавшего самолета в Индии

    Российские военные заняли новый населенный пункт в Запорожской области

    Спасающиеся от паводка коровы из российского села забрались на холм и попали на видео

    Азиатский союзник США впервые за два года купил российскую нефть

    Звезда «Аншлага» пожаловалась в полицию на мошенников

    Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь в откровенной позе

    Людям запретили есть питонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости