Орсини: Трамп не верит в победу Киева и не передаст ему ракеты большой дальности

Президент США Дональд Трамп не передаст Киеву ракеты большой дальности, поскольку не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом написал итальянский профессор и политический аналитик Алессандро Орсини в колонке для газеты Il Fatto Quotidiano.

«Трампа обескураживает большое количество объективных факторов», — отметил эксперт.

По словам Орсини, три года боевых действий истощили европейские запасы вооружений, а экс-президент США Джо Байден опустошил американские склады.

«ЕС поклялся победить в войне с Россией, не располагая для этого необходимыми ресурсами. Разве избыточная самоуверенность и высокомерие не являются ошибкой? (...) Трамп никогда не будет вести войну, которую не может выиграть», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что американский лидер может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Также стало известно, что Трамп якобы рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk.