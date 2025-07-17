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13:07, 17 июля 2025Бывший СССР

В Казахстане придумали способ воспитать честного и трудолюбивого гражданина

В Казахстане стартует единая программа по воспитанию трудолюбивого гражданина
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Казахстане с нового учебного года стартует единая программа по воспитанию честного и трудолюбивого гражданина. Об этом сообщили в министерстве просвещения республики.

Уточняется, что данная программа получит название «Честный гражданин». Запустить ее планируется с 1 сентября во всех образовательных учреждениях страны, включая частные.

«Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса», — объяснили в ведомстве. Отмечается, что работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранителями, службами здравоохранения и внутренней политики.

Ранее стало известно, что в Казахстане решили наказывать за сталкинг и принуждение к браку. Соответствующие поправки в уголовный кодекс принял Сенат республики.

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