В Казахстане придумали способ воспитать честного и трудолюбивого гражданина

В Казахстане стартует единая программа по воспитанию трудолюбивого гражданина

В Казахстане с нового учебного года стартует единая программа по воспитанию честного и трудолюбивого гражданина. Об этом сообщили в министерстве просвещения республики.

Уточняется, что данная программа получит название «Честный гражданин». Запустить ее планируется с 1 сентября во всех образовательных учреждениях страны, включая частные.

«Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса», — объяснили в ведомстве. Отмечается, что работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранителями, службами здравоохранения и внутренней политики.

Ранее стало известно, что в Казахстане решили наказывать за сталкинг и принуждение к браку. Соответствующие поправки в уголовный кодекс принял Сенат республики.