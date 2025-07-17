В Кремле отреагировали на предложение Орбана определить границы Украины

Песков о предложении Орбана определить границы Украины: Не видел заявления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об определении актуальных границ Украины и ее населения до принятия в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать», — отреагировал представитель Кремля.

Ранее Орбан призвал определить, что такое Украина, перед ее возможным приемом в ЕС. По словам политика, на данный момент «мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится».

После установления мира Европе необходимо заключить долгосрочные соглашения с Россией, а также заложить основы стратегического партнерства с Украиной. Это позволит защитить суверенитет и обеспечить будущее Европы, отметил Орбан.