Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 17 июля 2025Россия

В Кремле прокомментировали слова экс-президента России о превентивных ударах по Западу

Песков прокомментировал слова Медведева о превентивных ударах по Западу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности и экс-президента России Дмитрия Медведева о превентивных ударах по Западу. В частности, он заявил, что Россия находится в конфронтационном и милитаристски настроенном окружении, передает ТАСС.

По мнению Пескова, озабоченности, подобные заявлению Медведева, вполне оправданны «с учетом того окружения с европейского направления, с которым приходится иметь дело». «А окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристки настроенное», — обозначил пресс-секретарь главы государства.

В Кремле также указали на опыт Медведева, позволяющий ему высказывать свои точки зрения. «Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт: он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. Разумеется, он высказывает свои точки зрения», — заключил Песков.

Ранее Медведев допустил превентивные удары России по Западу. «Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится — и наносить превентивные удары», — говорил он, отмечая, что все действия России направлены на защиту справедливого мироустройства, сложившегося после Потсдамской конференции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп согласился с планом НАТО по украинскому конфликту. В чем заключается стратегия альянса?

    Россияне раскрыли требования к квартире мечты

    Суд подтвердил приговор боссу итальянской мафии после 18 лет угроз писателю

    Кайли Дженнер показала лицо без макияжа в новом видео и вызвала споры в сети

    Для российского генерала запросили срок по делу о хищениях в парке «Патриот»

    Экономике США предсказали инфляционный шок

    Глава МИД Польши устроил истерику из-за удара по польскому заводу в Виннице

    Один из крупнейших мировых производителей алмазов столкнулся с кризисом

    Бывший следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел на свободу

    У ПВО Украины нашли серьезное ограничение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости