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09:20, 17 июля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали необходимые для окончания военных действий шаги Трампа

Ермак: Конфликт на Украине закончится, если Трамп окажет давление на Путина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный конфликт на Украине закончится, если президент США Дональд Трамп окажет экономическое давление на Россию. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Только экономическое давление может заставить Путина остановиться. Если Китай и Индия — главные покупатели российской нефти — окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль», — заявил Ермак.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Ермак станет фактическим премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера главой Кабмина. По ее мнению, Ермак «испугался идти на должность и спрятался за женщину».

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