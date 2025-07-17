В офисе Зеленского назвали необходимые для окончания военных действий шаги Трампа

Ермак: Конфликт на Украине закончится, если Трамп окажет давление на Путина

Военный конфликт на Украине закончится, если президент США Дональд Трамп окажет экономическое давление на Россию. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Только экономическое давление может заставить Путина остановиться. Если Китай и Индия — главные покупатели российской нефти — окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль», — заявил Ермак.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Ермак станет фактическим премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера главой Кабмина. По ее мнению, Ермак «испугался идти на должность и спрятался за женщину».