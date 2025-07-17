В Подмосковье поймали мигранта за серийную кражу сливочного масла

В Люберцах поймали серийного похитителя сливочного масла из магазина

В Подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мигранта, попавшегося на серийной краже сливочного масла в одном из магазинов. Об этом сообщило Главное управление Росгвардии по региону в Telegram.

33-летний приезжий первый раз зашел в торговую точку с вместительным рюкзаком, заполнил его пачками с маслом, после чего скрылся, не оплатив товар. Когда он появился во второй раз, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, и на выходе похитителя уже поджидали стражи порядка.

Общая сумма похищенного составила 30 тысяч рублей. В два захода мужчина вынес 40 упаковок продукта.

Ранее росгвардейцы задержали 31-летнего москвича, готовившегося к свиданию и укравшего из супермаркета четыре пачки презервативов, крем-стайлинг и шоколад.

