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05:14, 17 июля 2025Из жизни

В Подмосковье поймали мигранта за серийную кражу сливочного масла

В Люберцах поймали серийного похитителя сливочного масла из магазина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мигранта, попавшегося на серийной краже сливочного масла в одном из магазинов. Об этом сообщило Главное управление Росгвардии по региону в Telegram.

33-летний приезжий первый раз зашел в торговую точку с вместительным рюкзаком, заполнил его пачками с маслом, после чего скрылся, не оплатив товар. Когда он появился во второй раз, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, и на выходе похитителя уже поджидали стражи порядка.

Общая сумма похищенного составила 30 тысяч рублей. В два захода мужчина вынес 40 упаковок продукта.

Ранее росгвардейцы задержали 31-летнего москвича, готовившегося к свиданию и укравшего из супермаркета четыре пачки презервативов, крем-стайлинг и шоколад.

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