Москвич попал в полицию из-за четырех пачек презервативов

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, укравшего из магазина презервативы

Росгвардейцы задержали 31-летнего москвича, обокравшего супермаркет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, мужчина решил подготовиться к свиданию. Для этого он пришел в магазин на Новоухтомском шоссе и украл четыре пачки презервативов, крем-стайлинг и шоколад. Однако устроить романтическую встречу он не смог, так как росгвардейцы его поймали и отвезли в полицию.

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