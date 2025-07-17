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20:28, 17 июля 2025Мир

В Польше изъяли книги «Дебил» о Дуде

В Польше изъяли книги о Дуде с названием «Дебил. Случай из практики»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Ludovic Marin / Reuters

В Польше изъяли книги о бывшем президенте страны Анджее Дуде с названием «Дебил. Случай из практики». Об этом сообщает Onet.

Книга Александры Сарны с фотографией Дуды на обложке была опубликована в мае 2025 года и сейчас изъята из продажи, поскольку в настоящее время проводится проверка, является ли ее содержание и название оскорбительными для политика.

По данным издания, продажа книги прекращена в связи с многочисленными сообщениями о возможном нарушении статьи уголовного кодекса. Согласно закону, человек, оскорбивший президента страны, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до трех лет.

Ранее Дуда рассказал о разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого последний признался, что не знал о Волынской резне до беседы с польским политиком. Зеленский сказал ему, что в школе никто об этом не рассказывал.

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