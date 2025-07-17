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09:59, 17 июля 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали мэра Львова за осквернение останков красноармейцев

Бужанский: Мэр Львова Садовый пляшет на костях, эксгумировав останки солдат
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Садовый

Андрей Садовый. Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Львова Андрей Садовый «пляшет на костях», эксгумировав останки 355 павших при освобождении города красноармейцев и предложив обменять их на украинских военнопленных. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Безусловно, военнопленных нужно возвращать любой ценой. Но Садовый не пытается их вернуть, он пытается спекулировать на их плене и пляшет на костях», — подчеркнул нардеп.

Бужанский отметил, что часть эксгумированных останков может принадлежать и самим львовянам, а также родственникам современных жителей города. Нардеп добавил, что павшие солдаты беззащитны.

Ранее Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных украинских военнослужащих.

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