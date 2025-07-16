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22:34, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине предложили обменять останки советских солдат на пленных ВСУ

Мэр Львова: Готовы обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Мэр украинского Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений. «Обнаружено 355 останков», — написал он, добавив, что их перезахоронят на Голосковском кладбище.

22 апреля городской совет Львова объявил о начале 23 апреля работ по демонтажу «Холма Славы», включая захоронения советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил решение властей Львова эксгумировать останки Кузнецова. Он подчеркнул, что таким образом Киев прославляет режим нацистов, а Запад закрывает на это глаза.

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