Во Львове начался демонтаж захоронения советского разведчика Кузнецова

Во Львове начались работы на месте захоронения советского разведчика Николая Кузнецова на «Холме Славы». Видео опубликовало украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«После демонтирования всех могил и элементов советского периода будут проводить исследования и эксгумацию останков», — подчеркнуло издание.
На опубликованных кадрах видны работы по демонтажу памятников, а также уже поваленные монументы и ограждения.
22 апреля городской совет Львова объявил о начале 23 апреля работ по демонтажу «Холма Славы», включая захоронения советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова. Кузнецов действовал в Ровно под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил решение властей Львова эксгумировать останки Кузнецова. Он подчеркнул, что таким образом Киев прославляет режим нацистов, а Запад закрывает на это глаза.