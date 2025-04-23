Во Львове начались работы на месте захоронения советского разведчика Кузнецова

Во Львове начались работы на месте захоронения советского разведчика Николая Кузнецова на «Холме Славы». Видео опубликовало украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«После демонтирования всех могил и элементов советского периода будут проводить исследования и эксгумацию останков», — подчеркнуло издание.

На опубликованных кадрах видны работы по демонтажу памятников, а также уже поваленные монументы и ограждения.

22 апреля городской совет Львова объявил о начале 23 апреля работ по демонтажу «Холма Славы», включая захоронения советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова. Кузнецов действовал в Ровно под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил решение властей Львова эксгумировать останки Кузнецова. Он подчеркнул, что таким образом Киев прославляет режим нацистов, а Запад закрывает на это глаза.