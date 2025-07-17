В России захотели маркировать колбасу и пельмени

Минпромторг России предложил эксперимент по маркировке полуфабрикатов

В России захотели провести эксперимент по маркировке мясной продукции и полуфабрикатов, а также замороженных продуктов. Ужесточить контроль за колбасой и пельменями предложил Минпромторг, сообщает ТАСС.

Проводить эксперимент по маркировке мясных продуктов в упаковке предлагают с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Для полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции его срок сдвинется на 1 октября 2025 года — 31 августа 2026 года.

«Участие в экспериментах является добровольным для всех участников оборота товаров. В рамках экспериментов будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации, предусмотренные в проекте постановления», — пояснили в ведомстве.

С 1 июля в России обязательную маркировку распространят на ряд бакалейных и парфюмерно-косметических товаров. Маркировать будут сушеные овощи, ваниль, корицу, мускатный орех, готовые супы, бульоны (или заготовки для их приготовления), уксус, продукты для приготовления соусов и готовые соусы. Кроме того, обязательной маркировке будут подлежать шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.

Как ранее отмечали в ведомстве, за последние пять лет внедрение системы маркировки товаров позволило увеличить доход государства на 1,2 триллиона рублей. По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, 672 миллиарда из этой суммы пришлось на табачные изделия. 148 миллиардов рублей удалось собрать в сегменте молочной продукции, 143 миллиарда — в легкой промышленности, а 85 миллиардов — в обувной.