Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 17 июля 2025Экономика

В России захотели маркировать колбасу и пельмени

Минпромторг России предложил эксперимент по маркировке полуфабрикатов
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В России захотели провести эксперимент по маркировке мясной продукции и полуфабрикатов, а также замороженных продуктов. Ужесточить контроль за колбасой и пельменями предложил Минпромторг, сообщает ТАСС.

Проводить эксперимент по маркировке мясных продуктов в упаковке предлагают с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Для полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции его срок сдвинется на 1 октября 2025 года — 31 августа 2026 года.

«Участие в экспериментах является добровольным для всех участников оборота товаров. В рамках экспериментов будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации, предусмотренные в проекте постановления», — пояснили в ведомстве.

С 1 июля в России обязательную маркировку распространят на ряд бакалейных и парфюмерно-косметических товаров. Маркировать будут сушеные овощи, ваниль, корицу, мускатный орех, готовые супы, бульоны (или заготовки для их приготовления), уксус, продукты для приготовления соусов и готовые соусы. Кроме того, обязательной маркировке будут подлежать шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.

Как ранее отмечали в ведомстве, за последние пять лет внедрение системы маркировки товаров позволило увеличить доход государства на 1,2 триллиона рублей. По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, 672 миллиарда из этой суммы пришлось на табачные изделия. 148 миллиардов рублей удалось собрать в сегменте молочной продукции, 143 миллиарда — в легкой промышленности, а 85 миллиардов — в обувной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

    Захарова ответила Минобороны Германии на слова об «убийстве русских солдат»

    Семрук вошел в топ необычных мест России

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Турист отправился на отдых в Европу, сделал селфи и бесследно исчез

    В России предложили меры против завезенной мигрантами смертельно опасной инфекции

    В России захотели маркировать колбасу и пельмени

    Германия пообещала Украине дальнобойное оружие

    Футболист ЦСКА рассказал о передвижении на метро

    Российские разведчики получили сбалансированную альтернативу АК-12

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости