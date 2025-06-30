В России введут обязательную маркировку некоторых продуктов

РИА Новости: В России ведут обязательную маркировку соусов и супов

С 1 июля в России обязательную маркировку распространят на ряд бакалейных и парфюмерно-косметических товаров. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что маркировать будут сушеные овощи, ваниль, корицу, мускатный орех, готовые супы, бульоны (или заготовки для их приготовления), уксус, продукты для приготовления соусов и готовые соусы. Кроме того, обязательной маркировке будут подлежать шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.

Ранее руководитель Минпромторга Антон Алиханов заявил, что за последние пять лет доходы государства выросли на 1,2 триллиона рублей благодаря внедрению системы маркировки товаров. Оказалось, что 672 миллиарда пришлось на табачные изделия, а 148 миллиардов — на молочную продукцию.

Кроме того, благодаря системе маркировки товаров «Честный знак» заблокировали более миллиарда некачественных товаров. Однако в мае 2025 года выяснилось, что коды российской системы маркировки «Честный знак» оказались в свободной продаже для любой продукции.