Система маркировки «Честный знак» оказалась непригодной к защите от подделок

«Известия»: Коды маркировки товаров продаются всем желающим для любой продукции

Российская система маркировки «Честный знак», с помощью которой уже почти десять лет власти пытаются защитить различные категории товаров от фальсификата и подделок, оказалась непригодна для такой цели, потому что ее коды свободно продаются и покупаются для любой продукции. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова объяснила, что маркировку для парфюмерии можно купить в интернете и других местах.

Журналисты издания связались с компаниями, предлагающими подобные услуги, и выяснили, что нелегальный код стоит от трех до 15 рублей в зависимости от объема партии. При этом даже если у поставщика нет сертификата или декларации, то сделать разрешительные документы можно в партнерской аккредитованной лаборатории за небольшие деньги.

Например, за продукцию от одного конкретного производителя обуви надо будет заплатить 13,5 тысячи рублей, а проверять его качество и оригинальность никто не будет.

Систему маркировки «Честный знак» начали вводить в 2016 году. В настоящее время в ней проходят более 20 категорий товаров, в том числе пиво, молочная продукция, упакованная вода, консервы, велосипеды. Предполагается, что такая защита уберет с рынка контрафактную (поставляемую без уплаты налогов) и поддельную продукцию.

Данные об эффективности системы берутся из увеличения налоговых отчислений, которое фиксируется Федеральной налоговой службой. Однако профильные ассоциации утверждают, что победить контракт с помощью маркировки не получается. Так, Российский союз кожевников и обувщиков говорит о порядка 20 процентах контрафакта на рынке обуви

Частично власти признают проблему и хотят ужесточить регулирование, что позволит исключить участников маркировки, подменяющих документы, а также нарушающих другие условия. Однако в «Русбренде» указали, что критическая проблема «Честного знака» сохранится, ведь в рамках выдачи никак не контролируется оригинальность и качество товара.

Ранее Союзмолоко сообщило о росте в последнее время доли фальсифицированной молочной продукции на рынке. Особенно сложная ситуация складывается в сегменте сыров и сливочного масла.