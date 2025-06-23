Назван рост доходов государства от маркировки товаров

Министр Алиханов сообщил о доходе казны в 1,2 трлн рублей от маркировки товаров

За последние пять лет внедрение системы маркировки товаров позволило увеличить доход государства на 1,2 триллиона рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, 672 миллиарда из этой суммы пришлось на табачные изделия. Также дополнительно 148 миллиардов рублей удалось собрать в сегменте молочной продукции, 143 миллиарда — в легкой промышленности, 85 миллиардов — в обувной, а 35 миллиардов рублей — в парфюмерии.

С 1 сентября этого года практику маркировки распространят на игрушки, сладости, чай и кофе, стройматериалы, спортивное питание и многое другое. Решение дополнительно поддержит доходы бюджета.

Ранее «Известия» выяснили, что система маркировки «Честный знак», которая вводилась для защиты товаров от фальсификата и подделок, привела к появлению рынка продажи таких кодов, стоимость которых в итоге перекладывается в конечную продукцию.

Например, за марку на продукцию от одного конкретного производителя обуви продавцу надо отдать 13,5 тысячи рублей, при этом проверять его качество и оригинальность никто не будет. На этом фоне в Российском союзе кожевников и обувщиков говорят о порядка 20 процентах контрафакта на рынке обуви.

В свою очередь, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил о росте в последнее время доли фальсифицированной молочной продукции.