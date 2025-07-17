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14:06, 17 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе потомственная колдунья устроила поджог

Под Иркутском задержана потомственная колдунья за поджог в промзоне
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Иркутском задержана 48-летняя местная жительница за поджог сухой травы в промзоне. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В отделении полиции она рассказала, что является потомственной колдуньей и проводила обряд очищения от сглаза, для чего вынужденно сожгла воск и прочитала заговор, а место проведения она также выбрала неслучайно. По ее словам, промышленная зона является местом силы. С ней была проведена профилактическая беседа. В отношении нее составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

По данным правоохранителей, сотрудник предприятия, где фигурантка совершила поджог, обратился в полицию и рассказал, что заметил дым и пламя у металлического забора. Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, а пожарные ликвидировали огонь. Судя по записям, в момент поджога вместе с фигуранткой был ребенок.

Ранее сообщалось, что мужчина перекрестился и избил батюшку палкой в российском храме

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