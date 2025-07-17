В Северной Осетии дали поручение по «Городу мертвых»

Глава Северной Осетии поручил принять временные меры по «Городу мертвых»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел рабочее совещание, на котором обсудил вопросы охраны и сохранения объектов культурного наследия и в первую очередь Даргавского некрополя, именуемого «Город мертвых». Об этом сообщается в Telegram-канале «АСМ Групп».

Отмечается, что руководитель региона поручил в кратчайшие сроки принять временные меры: обозначить периметр некрополя лентой-ограждением и установить предупреждающие таблички с запретом на проход за ограждение. Предполагается, что это поможет минимизировать негативное воздействие туристического потока до завершения строительства площадки.

Ранее Меняйло поручил Министерству культуры совместно с Минстроем и общественниками «Высшего совета осетин» проработать вопрос выбора места для строительства смотровой площадки рядом с некрополем.