Российский регион введет новые правила для туризма

Северная Осетия разрабатывает новые правила для туризма

Северная Осетия начала разрабатывать новые правила для туризма. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что туризм в республике активно развивается, и гостей становится больше. По словам Меняйло, эта ситуация радует, однако следует продумать правила и стандарты для тех, кто приезжает в регион.

«Возьмем, к примеру, Даргавс (Даргавсский некрополь). Уже не первый год жители, историки, да и просто неравнодушные люди поднимают вопрос: туристы порой ведут себя в некрополе неподобающим образом. Это не просто красивая локация для фото — это святое место, часть нашей истории и памяти», — сказал он.

Меняйло поручил министерству культуры совместно с Министроем и общественниками «Высшего совета осетин» проработать вопрос выбора места для строительства смотровой площадки.

Ранее российский тревел-блогер назвал Северную Осетию обязательной для посещения. По его словам, путешествие туда оставило очень теплые и искренние эмоции.