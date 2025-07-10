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19:57, 10 июля 2025Моя страна

Российский регион введет новые правила для туризма

Северная Осетия разрабатывает новые правила для туризма
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Северная Осетия начала разрабатывать новые правила для туризма. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что туризм в республике активно развивается, и гостей становится больше. По словам Меняйло, эта ситуация радует, однако следует продумать правила и стандарты для тех, кто приезжает в регион.

«Возьмем, к примеру, Даргавс (Даргавсский некрополь). Уже не первый год жители, историки, да и просто неравнодушные люди поднимают вопрос: туристы порой ведут себя в некрополе неподобающим образом. Это не просто красивая локация для фото — это святое место, часть нашей истории и памяти», — сказал он.

Меняйло поручил министерству культуры совместно с Министроем и общественниками «Высшего совета осетин» проработать вопрос выбора места для строительства смотровой площадки.

Ранее российский тревел-блогер назвал Северную Осетию обязательной для посещения. По его словам, путешествие туда оставило очень теплые и искренние эмоции.

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