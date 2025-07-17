В США допустили введение пошлин на палладий из России

Госдеп: США могут ввести пошлины на палладий из России

Администрация США рассматривает возможность введения пошлин на импорт палладия из России. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас.

По мнению американских законодателей, российский металл способствует снижению цен. В частности, сенатор Стив Дэйнс указал, что штате в Монтане были вынуждены уволить около 700 работников предприятий по добыче этого металла из-за того, что Россия «наводнила рынок палладием».

В ответ Ригас отметил, что могут быть приняты новые меры. «Я бы представил многосторонний подход, предусматривающий введение пошлин на российский палладий», — сказал он. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал обеспечить внутри страны «важнейшие поставки для нужд национальной безопасности».

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.