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05:07, 17 июля 2025Мир

В США признали бесполезность нового пакета помощи Украине

Подполковник США Дэвис: Новый пакет помощи не поможет Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Новый пакет американской помощи не сулит Киеву ничего хорошего. Такое мнение выразил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Согласно некоторым данным, Европа в этом году может закупить у нас оружие для Украины на десять миллиардов долларов. В 2024 году Джо Байден выделил Киеву помощи на 61 миллиард. Они не только не добились успеха, но начали еще быстрее терять земли. Сомневаюсь, что шестая доля этих поставок сможет чего-либо добиться», — признался он.

По словам Дэвиса, на фронте основным фактором победы всегда были и остаются люди. Он объяснил, что серьезные потери и провал мобилизации на Украине ставят крест на планах победы Киева. Кроме того, добавил эксперт, у Украины уже не получится восполнить потери. Дэвис констатировал, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше Украина потеряет территорий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стартовали первые поставки комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины.

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