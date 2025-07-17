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10:44, 17 июля 2025Россия

Ветеран «Вагнера» заявил об отношении к бойцам СВО на гражданке как к людям второго сорта

WarGonzo: На гражданке к ветеранам СВО относятся как ко второсортным
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На гражданке к участникам СВО относятся без должного уважения. Об этом заявил ветеран «Вагнера» в интервью военкору Екатерине Романовой, фрагмент которого опубликовал проект WarGonzo в Telegram.

«Стереотип гуляет, что на СВО идут какие-то второсортные люди», — рассказал бывший сотрудник ЧВК Иван, фамилия которого не раскрывается.

Ветеран считает, что у вернувшихся с фронта бойцов могут появиться претензии к тем, кто не принимал участия в боевых действиях. Однако призывать поголовно всех мужчин тоже было бы неправильным, считает Иван. «Если он не умеет воевать, [нечего] ему там делать», — подчеркнул он.

Судьба ветеранов СВО после их возвращения домой — важное направление российской внутренней политики. Ранее в июле на необходимость продолжать работу по социальной адаптации бойцов указал президент России Владимир Путин. «Это очень важно, прошу эту работу продолжать», — сказал он, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

ЖЗЛ
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