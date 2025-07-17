Владеющего недвижимостью на полмиллиарда рублей экс-замглавы Минобороны решили оштрафовать

Минобороны РФ попросило взыскать с Попова 18 млн рублей, ему продлили арест

Министерство обороны России попросило взыскать с бывшего заместителя главы ведомства Павла Попова и двоих его подельников более 18 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом Минобороны хочет компенсировать нанесенный ему ущерб. Вторая потерпевшая сторона — парк «Патриот» — намерена получить с троих подсудимых более семи миллионов рублей.

Также 17 июля 235-й гарнизонный военный суд продлил Попову арест до 30 августа. Судебный процесс проходил в закрытом режиме и в отсутствие экс-замглавы Минобороны из-за его госпитализации.

Попова задержали в августе 2024 года. У него нашли элитную недвижимость общей стоимостью более 500 миллионов рублей.

По версии следствия, Попов организовал поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок, расположенный в Красногорском районе Московской области, за счет парка «Патриот». Он также принуждал руководителей коммерческих организаций, которые имели договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы на своем участке, не оплачивая их. После завершения строительства Попов продолжил обслуживать свое имение площадью три гектара за счет парка.

По его делу также проходят директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров.