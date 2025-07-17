Военкор Стешин: Бойцы РФ уничтожили девять танков ВСУ за три часа

Бойцы специальной военной операции (СВО) уничтожили девять танков ВСУ за три часа. Об этом говорится в статье «МК», подготовленной военкором издания Дмитрием Стешиным.

По словам оператора дронов бойца Российской армии с позывным Ростов, военнослужащим удалось взять в плен украинского солдата. Тот раскрыл место дислокации замаскированного танкового батальона ВСУ. После дополнительной разведки по бронетехнике противника был нанесен удар беспилотниками. «Мною лично в этом лесу уничтожено шесть танков и соседним подразделением — три штуки. Девять танков мы уничтожили за три часа (…) и еще САУ — АС90», — сказал военнослужащий.

Стешин призвал наградить героев статьи, в особенности Ростова. «Во время Великой Отечественной за такое, в одном бою, давали звание Героя Советского Союза или орден Ленина», — заявил он.

Ранее стало известно о командире танкового взвода Российской армии, который спас из окружения десять раненых бойцов. До эвакуации солдату и освобожденным им раненым пришлось пройти около 15 километров.