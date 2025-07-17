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17:04, 17 июля 2025Россия

Володин призвал МВД присмотреться к Минтруду из-за мигрантов

Володин призвал замминистра МВД Зубова присмотреться к Минтруду из-за мигрантов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал замминистра МВД Игоря Зубова присмотреться к Минтруду из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной обращения стал перечень профессий, по которому предлагается приглашать на работу по правительственной квоте специалистов без прохождения теста по русскому языку.

«Игорю Николаевичу вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» — сказал Володин.

Он заявил, что к Минтруду возникает вопрос о формировании перечня, как к ключевому министерству. Председатель Госдумы попросил объяснить депутатам, почему в список внесены такие профессии, как водитель, соцработник, продавцы и демонстраторы одежды.

Ранее демограф Юлия Флоринская в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что трудовая миграция в России находится на минимальном уровне — численность приезжих, которые прибыли в страну на заработки, в два раза меньше, чем десять лет назад. Если в 2013-2014 годах в стране работали около шести-семи миллионов иностранцев, то сейчас, согласно последним данным МВД, их численность составляет около трех-трех с половиной миллионов человек.

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