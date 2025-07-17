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22:01, 17 июля 2025Мир

В Госдуме отреагировали на смерть режиссера Юрия Кары

Депутат Володин: Режиссер Кара внес большой вклад в отечественный кинематограф
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Вклад режиссера Юрия Кары в кинематограф страны велик, такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил соболезнования по поводу смерти деятеля искусств, слова депутата распространила пресс-служба парламента, передает ТАСС.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары. Талантливый человек, автор ярких кинокартин, Юрий Викторович пополнил золотой фонд кинематографа интересными работами», — заявил Володин.

Он добавил, что уход Кары из жизни стал невосполнимой утраты для отечественной культуры, поскольку он был патриотом страны, любившим ее, «смелым в творчестве и твердым в убеждениях».

Режиссер Кара ушел из жизни в Ялте в возрасте 70 лет. Среди его знаменитых работ — фильмы «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита».

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