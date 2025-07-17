Впервые попробовавший крем для депиляции мужчина получил ожог гениталий

Пользователь Reddit с ником One_Foundation588 рассказал, как он поплатился за невыполнение требований производителей крема для депиляции. Это произошло, когда мужчина впервые за долгое время решил привести в порядок область свои гениталий, очистив их от излишней растительности.

«Подумал, что стоит попробовать крем вместо бритья, потому что бритвы и мошонка — рискованное сочетание, которое меня изрядно утомило. В инструкции было сказано подержать крем после нанесения 5-10 минут. Я подумал, что не повредят даже 12 минут, чтобы уж наверняка», — написал автор.

Однако примерно на 11-й минуте он почувствовал сильнейшее жжение в области мошонки, которое сравнил с ударом элетрошоком во время пыток в тюрьме. Он помчался в душ, где холодной водой начал смывать крем, однако вынужден был торопиться, поскольку через 15 минут у него начинался рабочий созвон.

«Я провел эту видео-встречу, сжимаясь и дергаясь, сидя на краю стула, будто охраняя что-то. Менеджер даже написал мне прямо во время совещания, чтобы спросить, нет ли у меня проблем с желудком, потому что от боли я, видимо, все время корчил странные рожи», — посетовал рассказчик.

Уже после совещания он тщательно осмотрел себя и понял, что крем даже не выполнил свою функцию, оставив неоднородную растительность. При этом сам он чувствовал себя так, будто «подрался с теркой для сыра».

Ранее другие мужчины на Reddit посоветовали представителям своего пола перед бритьем интимных зон пользоваться триммером. По их мнению, с его помощью можно предварительно обработать паховую зону, что значительно облегчит дальнейший процесс.