Мужчины поделились секретами бритья интимных зон в сети

Мужчинам посоветовали пользоваться триммером перед бритьем интимных зон

Мужчины форума Reddit посоветовали представителям своего пола перед бритьем интимных зон пользоваться триммером. Секретами бритья они поделились в разделе AskReddit.

Пользователи сети отметили, что триммер или ножницы, которыми можно обработать паховую зону перед бритьем, облегчают процесс.

Густо заросшие части — и бороду, и верх паха, лучше сначала обработать триммером (пять миллиметров или меньше), это уменьшает риск порезаться, продлевает жизнь лезвию и ускоряет процесс — не надо полоскать бритву все время. Используйте мыло для бритья и всегда стригите по направлению роста волос ChroniclesPyah

Один из пользователей посоветовал натягивать кожу на самых интимных местах.

Яички — самое трудное для меня. Я натягиваю кожу прямо над яичком, она становится гладкой, и очень аккуратно брею Helpful_Seat_1582

Некоторые мужчины советуют не связываться с бритьем, а пользоваться специальными составами для депиляции.

Давным-давно прекрасная леди рассказала мне о существовании крема для удаления волос. Просто наношу, вытираю пену полотенцем, и все AcceptableSearch1460

Ранее мужчины — пользователи форума Reddit вспомнили случаи, не связанные напрямую с сексом, но оказавшиеся для них очень возбуждающими. Многие признались, что неожиданно для них самих их возбуждали визиты к врачу.