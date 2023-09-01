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07:02, 1 сентября 2023Забота о себе

Мужчины поделились секретами бритья интимных зон в сети

Мужчинам посоветовали пользоваться триммером перед бритьем интимных зон

Фото: Harsh Gupta / Unsplash

Мужчины форума Reddit посоветовали представителям своего пола перед бритьем интимных зон пользоваться триммером. Секретами бритья они поделились в разделе AskReddit.

Пользователи сети отметили, что триммер или ножницы, которыми можно обработать паховую зону перед бритьем, облегчают процесс.

Густо заросшие части — и бороду, и верх паха, лучше сначала обработать триммером (пять миллиметров или меньше), это уменьшает риск порезаться, продлевает жизнь лезвию и ускоряет процесс — не надо полоскать бритву все время. Используйте мыло для бритья и всегда стригите по направлению роста волос

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Один из пользователей посоветовал натягивать кожу на самых интимных местах.

Яички — самое трудное для меня. Я натягиваю кожу прямо над яичком, она становится гладкой, и очень аккуратно брею

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Некоторые мужчины советуют не связываться с бритьем, а пользоваться специальными составами для депиляции.

Давным-давно прекрасная леди рассказала мне о существовании крема для удаления волос. Просто наношу, вытираю пену полотенцем, и все

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Ранее мужчины — пользователи форума Reddit вспомнили случаи, не связанные напрямую с сексом, но оказавшиеся для них очень возбуждающими. Многие признались, что неожиданно для них самих их возбуждали визиты к врачу.

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    Александра Лисица
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