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08:30, 29 августа 2023Забота о себе

Мужчины вспомнили не связанные с сексом возбуждающие случаи

Пользователи Reddit признались, что их возбуждали визиты к врачу

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Мужчины — пользователи форума Reddit вспомнили случаи, не связанные напрямую с сексом, но оказавшиеся для них очень возбуждающими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие признались, что неожиданно для них самих их возбуждали визиты к врачу.

В юности я пошел к ревматологу. Она была довольно молода и очень привлекательна. Во время осмотра она тыкала пальцами в различные участки моего тела, и я несколько раз вскрикивал от боли. Она наклонилась и прошептала низким голосом: «Прости. Я просто очень хорошо умею делать больно». Это было безумие какое-то

xain_the_idiotпользователь Reddit

Это было 11 сентября 2001 года, и я только что узнал, что второй самолет врезался во Всемирный торговый центр. Тем утром со мной работала ортодонт с большой грудью. Интересно, заметила ли она, что ее грудь постоянно ложилась мне на голову. Мне приходилось сжимать бедра изо всех сил полчаса, пока она копалась у меня во рту, чтобы не случилась эрекция. Теперь всегда, когда я слышу что-то об 11 сентября, я думаю о груди на моей голове

smax410пользователь Reddit

Еще для одного комментатора возбуждающей оказалась работа симпатичной татуировщицы, слишком близко наклонившейся к нему.

Мне нужно было развернуть ладонь внутренней стороной вверх. Когда она начала татуировать мое запястье с этой стороны, ее грудь легла мне на руку. Боль от татуировки не могла сравниться со спазмом в руке, когда я старался не сжать ладонь, отодвигая пальцы так далеко, как возможно, в течение 45 минут

alexjanessпользователь Reddit
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Gummy714пользователь Reddit

Ранее на Reddit мужчина, снимающийся в порно, назвал позу, которую считает самой болезненной и неудобной в своей работе. По словам порноактера, всем, кто не считает порно трудной профессией, он советует задуматься о том, как снимают позу «по-собачьи» или «догги-стайл».

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    Александра Лисица
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