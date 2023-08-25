Порноактер рассказал о самой неудобной и болезненной позе для съемок

Снимающийся в порно мужчина назвал позу «по-собачьи» самой неудобной в работе

Мужчина, снимающийся в порно, назвал позу, которую считает самой болезненной и неудобной в своей работе. Об этом он рассказал на форуме Reddit во время обсуждения не подходящих для реального секса порноприемов.

По словам порноактера, зарегистрированного на сайте под псевдонимом DongFatherProd, всем, кто не считает порно трудной профессией, он советует задуматься о том, как снимают позу «по-собачьи» или «догги-стайл». «Чтобы получился удачный кадр, нужно развернуть бедра на 45 градусов и совершать диагональные движения. Если заниматься догги как обычно, камера ничего не увидит», — объяснил он.

DongFatherProd отметил, что такая поза вызывает у него дискомфорт даже после долгого времени работы в порноиндустрии. Когда он только начинал карьеру в фильмах для взрослых, то после съемок регулярно страдал из-за нее от болей в мышцах.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, какую реакцию у них могло бы вызвать известие о съемках друга или родственника в порно. Несколько человек признались, что позавидовали бы друзьям, которые снялись в фильмах для взрослых.