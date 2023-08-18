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22:21, 18 августа 2023Забота о себе

Люди рассказали о реакции на съемку друзей и родственников в порно

На Reddit признались, что позавидовали бы друзьям, снявшимся в порно

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали, какую реакцию у них могло бы вызвать известие о съемках друга или родственника в порно. Свои ответы на соответствующий вопрос они предложили в разделе AskReddit.

Несколько человек признались, что позавидовали бы друзьям, которые снялись в порно.

Я знаю пару человек, которые зарабатывают на OnlyFans и получают больше меня. Нашим друзьям все равно, но мы немного завидуем деньгам и возможности обходиться без босса

Cadenh16пользователь Reddit

Позавидовал бы, что им платят за секс, а мне нет

Rebellion_Agentпользователь Reddit

По словам девушки, которая действительно узнала о съемках близкой родственницы в порно, первым желанием ее родственников было найти женщину в интернете, чтобы понять, правда ли это.

Обнаружили, что двоюродная сестра — порнозвезда. Мама и тетя, обеим по 70, попросили меня загуглить ее имя, чтобы убедиться, правда ли это, и первой же картинкой был кадр, в котором она держит два покрытых спермой члена. Больше я членов семьи не гуглю

andurilmatпользовательница Reddit

Зависит от друга: либо помою глаза с мылом, либо посвящу ночь изучению материала

CommanderAzeпользователь Reddit
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Один из пользователей отметил, что не осуждал свою подругу, однако не скрывал, что ему был интересен ее опыт.

Я просто завалил ее вопросами. К тому времени она уже ушла из порно

suhkuhtuhпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали причины, по которым отказывались от предложенного женщиной секса. Некоторые мужчины заявили, что отказаться от интимного контакта их заставили благородные побуждения — они не хотели пользоваться слабостью партнерши в трудный момент.

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    Александра Лисица
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