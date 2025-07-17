ВС России поразили аэродром ВСУ в Днепропетровской области

ВС России поразили аэродром ВСУ «Орехово» в Днепропетровской области

Российские военные поразили в ночь на 17 июля аэродром «Орехово» в Днепропетровской области. Об этом сообщает военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.

По его словам, удар по объекту нанесли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России. Уточняется, что на нем размещались вертолеты украинских военных. Также на аэродроме располагались позиции, предположительно предназначенные для запуска дронов.

«Раньше аэродром был спортивным, но даже на не самых свежих спутниковых снимках видно — его полностью заняли бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), убрав гражданскую авиацию в сторону», — говорится в публикации.

Ранее стало известно об ударе российских военных по аэродрому ВСУ в Житомирской области. В результате произошли возгорания на территории зданий аэродрома и в районе стоянок авиатехники.