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07:29, 17 июля 2025Бывший СССР

ВСУ бросили на убой штурмовую группу у Мелового

РИА Новости: ВСУ понесли большие потери у Мелового в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, главком ВСУ дал распоряжение любой ценой выбить бойцов группировки войск «Север» из населенного пункта. «Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады», — добавил он.

Как утверждает представитель силовых структур, разведке удалось вскрыть выдвижение военнослужащих ВСУ, после чего их движение было блокировано, и им предложили сдаться в плен. Несмотря на это, украинские бойцы все равно пошли в атаку и понесли большие потери.

Ранее стало известно, что десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением ВСУ понес значительные потери в Харьковской области. Это подразделение, срочно переброшенное из Львовской области, понесло значительные потери в районе Мелового.

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