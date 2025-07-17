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01:03, 17 июля 2025Бывший СССР

ВСУ уличили в убийстве собственных раненых бойцов

РИА Новости: ВСУ убивают отказывающихся вернуться в штурмовики раненых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские вооруженные формирования убивают раненых, отказывающихся возвращаться в штурмовые подразделения. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка сообщили, что их близкие, выведенные с позиций из-за ранения, пропадают без вести в учреждениях здравоохранения Сум или тыловых подразделениях полка.

Как указал источник агентства, раненым поступает распоряжение вернуться в состав штурмового подразделения. В случае отказа к ним приезжают бывшие заключенные из «службы безопасности полка» и лишают их жизни, добавил он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что мобилизация на Украине терпит крах, так как призванные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчины не имеют мотивации убивать.

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