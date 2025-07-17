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09:17, 17 июля 2025Мир

Запад выдвинул ультиматум Ирану

Fox News: Страны Запада установили крайний срок для Ирана по ядерной сделке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Страны Запада установили крайний срок для заключения Ираном ядерной сделки, по истечении которого против исламской республики будут введены санкции. Об этом сообщает Fox News.

«Иран должен до конца августа согласиться на ядерную сделку с США и их союзниками», — сказано в сообщении.

Как утверждается, дедлайн был согласован госсекретарем США Марко Рубио и министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. В случае, если Тегеран не согласится на сделку, против него будут вновь введены все санкции ООН, действие которых было приостановлено в 2015 году, отмечает телеканал.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к переговорам с США, если при этом действия Вашингтона и других стран не приведут к войне.

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