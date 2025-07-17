Застолье в отеле закончилось для двух туристов гибелью

Daily Mail: Двух британцев нашли мертвыми в бассейне отеля в Португалии

Тела двух туристов из Великобритании, приехавших отдохнуть в Португалию, были найдены в бассейне отеля в городе Албуфейра. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительной информации, 15 июля мужчин в возрасте 27 и 29 лет обнаружили без признаков жизни в бассейне около 4:30 по местному времени (6:30 — по московскому). На место трагедии прибыли спасатели, однако путешественников спасти уже не удалось. Подчеркивается, что месяцем ранее на этом же курорте погибли двое британцев.

Местная полиция уточняет, что туристы находились в состоянии алкогольного опьянения, при этом плавать они не умели.

Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.

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