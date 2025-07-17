Семья из трех человек утонула в российском регионе

Семейство из трех человек утонуло на реке Клязьма во Владимирской области

Отец, мать и совершеннолетний сын утонули на реке Клязьме под Владимиром. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы министерства региональной безопасности.

Уточняется, что поисковые работы велись спасателями собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы 15 и 16 июля рядом с деревней Крутово в Петушинском районе. Трагедия произошла 13 июля.

По данным министерства, тело старшего мужчины в тот же день ниже по течению реки обнаружил рыбак. Как рассказал начальник собинской спасательной станции Сергей Смирнов, через два дня спасатели сняли с веток тело женщины — его супруги. На следующий день, 16 июля, было найдено тело мужчины 1992 года рождения. Его обнаружили примерно в полутора километрах от места трагедии.

Ранее стало известно, что многодетная мать погибла при спасении дочери в российском регионе. На выходных семья приехала на отдых. Когда 13-летняя девочка внезапно начала тонуть, мать и ее старшая дочь бросились спасать подростка. Тонущую девочку вытащили, однако ее старшую сестру и мать спасти не удалось.