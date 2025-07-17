Зеленский предложил Раде кандидатуру нового премьера

Нардеп Железняк: Зеленский предложил Раде назначить Свириденко новым премьером

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра. Об этом в Telegram сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

«Президент внес в Раду представление на назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины», — говорится в публикации.

Нардеп добавил, что до конца сегодняшнего дня парламент должен завершить процедуру назначения нового премьера.

Ранее Зеленский предложил Раде назначить экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия с 40 процентов до 50.