Зеленский представил состав нового правительства Украины

Арахамия: На заседании с участием Зеленского представили состав нового кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания собственной фракции в Верховной Раде представил новый состав правительства. Об этом в Telegram сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Провели заседание фракции с участием президента Владимира Зеленского. (...) Президент предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. (...) Были представлены кандидаты на должности в кабмине, которые также присутствовали», — говорится в публикации.

Состав правительства действительно во многом не изменился, многие чиновники перешли с одной должности на другую. Так, например, бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко в составе нового правительства возглавит министерство юстиции.

Ранее Зеленский предложил Раде назначить экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия с 40 процентов до 50.