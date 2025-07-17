Звезды «Гарри Поттера» и «Секретных материалов» сыграли в «Вишневом саду»

Джиллиан Андерсон и Мишель Докери сыграли в «Вишневом саду» в театре Танжер

Актриса Джиллиан Андерсон, известная по ролям в сериалах «Секретные материалы», «Корона» и «Сексуальное просвещение» приняла участие в благотворительной постановке театра «Танжер». Об этом актриса сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), приложив фотографии, сделанные во время выступления.

На сцене известного марокканского театра Андерсон воплотила образ Любови Раневской в спектакле «Вишневый сад» по произведению Антона Павловича Чехова. Роль ее приемной дочери Вари сыграла звезда «Гарри Поттера» и «Джентльменов» Мишель Докери.

Постановкой занимался знаменитый американский режиссер и хореограф Роб Эшфорд, который ранее ставил «Макбета», «Ромео и Джульетту» и другие произведения.

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