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13:56, 18 июля 2025Моя страна

10-летнего россиянина спасли после укуса ядовитой гадюки

10-летнего мальчика в Бурятии спасли после укуса ядовитой гадюки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

10-летнего мальчика, проводившего летние каникулы в Бурятии, спасли от укуса ядовитой гадюки. Об этом сообщает КП-Иркутск.

По информации издания, ребенок вышел на улицу и заметил у ног крупную черную змею, готовую к атаке. Школьник попытался схватить ее, и гадюка укусила его. Мальчик добежал до дома и лег спать, проснулся только к полудню, когда нога уже опухла, а боль не стихала.

Его отвезли на тракторе в ближайшее село, где фельдшер сразу распознала укус ядовитой гадюки. Пострадавшему сделали укол, который сбил температуру и обезболил рану. Затем его срочно госпитализировали в Закаменскую центральную районную больницу.

Врачи считают, что еще немного, и ребенок мог лишиться ноги. Антидот вводили долями, параллельно капая поддерживающие препараты. Школьник в безопасности, однако останется под наблюдением.

Ранее сообщалось, что рязанский врач спас двух пассажирок рейса с индонезийского острова Бали в Москву. Когда заведующий Территориальным центром медицины катастроф, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин летел с азиатского курорта в российскую столицу, одна из его попутчиц внезапно почувствовала себя плохо. Выяснилось, что накануне ее укусила змея, и когда лайнер поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек.

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