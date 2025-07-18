21-летняя девушка поехала на курорт Европы и была изнасилована в безлюдном месте

Британская туристка поехала в город Малия на греческом острове Крит и была изнасилована во время отдыха. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

По данным источника, 21-летняя девушка зашла в бар европейского курорта рано утром 22 июня. Она познакомилась там с 31-летним мужчиной из Сирии и провела с ним некоторое время, распивая алкогольные напитки.

Британка и сириец покинули заведение вместе. Мужчина отвез девушку в безлюдное место и там надругался над ней. Вскоре после этого жертва сообщила о произошедшем в полицию. Стражи правопорядка провели расследование и задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.

Ранее другая туристка отправилась в Рудные горы в Европе и стала жертвой сексуального насилия. Ее выследили в лесу двое злоумышленников.