67-летняя россиянка осуществила детскую мечту и стала популярным блогером

67-летняя тюменка Тихонова начала готовить на камеру и стала популярным блогером

Пожилая жительница села под Тюменью Ольга Тихонова осуществила свою детскую мечту, выйдя на пенсию, и стала популярным блогером. Как пишет «Российская газета», 67-летняя россиянка известна в сети под никнеймом Бабушка-иностранка.

На данный момент за ее жизнью в соцсетях наблюдают 275 тысяч подписчиков. Она недавно выучилась на повара, как мечтала еще с детства, и начала снимать ролики на тему кулинарии, заготовок, огорода и сада.

«Не представляете, как все забавно начиналось! Я в тетрадочке рисовала "шпаргалку": куда нажать сначала, что сделать потом. Месяца два этими подсказками пользовалась. Это спустя годы сама и снимаю, и монтирую, и веду переписку», — поделилась она.

На данный момент пенсионерка оказалась в списке Forbes среди блогеров, которыми интересуется молодежь. К своему попаданию туда она отнеслась с удивлением, так как рецепты, которые она публикует, не отличаются особой оригинальностью. Это куличи, ватрушки, торты и другие.

Ранее сообщалось, что блогер из Италии Луиджи Писакане стал популярен в соцсетях благодаря внешнему сходству с президентом Украины Владимиром Зеленским.