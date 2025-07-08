Двойник Зеленского вызвал ажиотаж в сети

Похожий на Зеленского блогер из Италии Луиджи Писакане стал популярен в соцсетях

Блогер из Италии Луиджи Писакане стал популярен в соцсетях благодаря внешнему сходству с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шуточное видео, в котором его якобы перепутала с политиком украинка, вызвало ажиотаж, собрав более двух миллионов просмотров в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах Писакане протирает столик в уличном кафе и в какой-то момент незнакомая девушка называет его Зеленским и на украинском языке призывает вернуться в Киев. Блогер сопротивляется попыткам увести его и уверят, что на самом деле он итальянец.

«Я настоящий двойник президента Украины Зеленского», — подписал кадры похожий на украинского лидера блогер. В комментариях некоторые пользователи соцсети пошутили на русском языке, что Зеленский якобы переехал в Италию, где устроился на работу.

При этом комментарии на русском языке заполонили и многие другие посты блогера, в которых он показывает разный юмористический контент. «Это Зеленский в отпуске», «Он похож на Зеленского больше, чем сам Зеленский», «Когда выборы уже?», «Зеленский, иди на работу, народ ждет», — иронизировали над блогером русскоязычные пользователи.

Зрители также посоветовали Писакане начать учить русский язык и в шутку предположили, что инфлюэнсер каждый вечер переводит комментарии на русском языке с помощью словаря.

Ранее сообщалось, что двойника Зеленского заметили в сюжете польской газеты Fakt, посвященном визиту экс-президента США Джо Байдена в Киев. Кроме того, перед этим копию украинского лидера обнаружили во время военных учений — двойником оказался итальянский матрос.