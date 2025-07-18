Аферист обманул доверчивых россиян на миллионы рублей

На Урале аферист предстанет перед судом за мошенничество со спецтехникой

На Урале полиция предъявила 29-летнему местному жителю обвинение в мошенничестве со спецтехникой на 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина давал объявления об изготовлении снегоболотоходов, отправляя потенциальным клиентам фото спецтехники. Он брал с доверчивых граждан предоплату, а затем переставал выходить на связь. Всего таких заказов было 14.

Аферист обвиняется по частям 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Дело направлено в суд.

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