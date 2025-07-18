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16:00, 18 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта причина нападения лжеполицейских на гендиректора российской фирмы

В Ленобласти суд арестовал лжеполицейских, похитивших и изрезавших мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ленинградской области арестовали двух лжесотрудников полиции, похитивших гендиректора строительной фирмы и изрезавших его ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной конфликта стала ревность. Пострадавший встречался с женой одного из нападавших. Однако он знал, что супруги уже подали на развод.

Подозреваемые будут находиться в СИЗО два месяца.

14 июля в Мурино на улице Шекспира несколько человек вышли из Mercedes, предъявили удостоверения и затолкали в салон мужчину. Один из нападавших достал нож и ударил потерпевшего в руку. В полицию обратился его знакомый, ставший свидетелем похищения. Позже россиянина нашли в машине подозреваемых в наручниках.

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