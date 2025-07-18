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13:13, 18 июля 2025Силовые структуры

Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

В Москве арестованный экс-замминистра обороны Попов перенес две операции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве арестованный экс-замминистра обороны Попов перенес две операции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в мае Попова госпитализировали в тяжелом состоянии из СИЗО. В больнице он перенес две операции по удалению позвонка и межпозвоночного диска. После проведенного хирургического вмешательства обвиняемый похудел почти на 40 килограмм.

Врачи продолжают проводить необходимое лечение, так как он нуждается в постоянной посторонней помощи. Еще до ареста у Попова были диагностированы проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара. Сначала скорая помощь отвезла его в реанимацию 29-й городской клинической больницы, но из-за сложности операции и тяжелого состояния затем перевели в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где он находится под наблюдением медиков.

Павел Попов был задержан в августе 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка работать на даче площадью три гектара бесплатно.

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