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20:51, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал способ изменить мнение украинцев о России

Артемий Лебедев заявил, что украинцы поменяют мнение о России, побывав в Москве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что украинцы, негативно настроенные по отношению к России, могут поменять свою позицию, если побывают в Москве. Своим мнением он поделился в видео, доступном во «ВКонтакте».

«Он (гражданин Украиныприм. «Ленты.ру») походит [по Москве], посмотрит по сторонам и поймет, что он совершенно зря мечтал о какой-то непонятной Европе (...), а в России прекрасно, замечательно, все понятно, и, собственно, то, с чем он пытался бороться, оно не существует. Он увидит уровень цивилизации, который здесь у нас есть», — высказался Лебедев.

Дизайнер добавил, что, по его мнению, после того как украинский гражданин несколько дней проведет в столице России, он автоматически изменит свою точку зрения о стране и ее жителях.

Ранее Лебедев обратился к гражданам Украины, которые верят СМИ своей страны. Он заявил, что украинское телевидение транслирует недостоверную информацию о военной мощи России.

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